La Selección Chilena se prepara para un desafío de proporciones: el Mundial sub-20 a disputarse en territorio nacional. Una prueba de fuego para Nicolás Córdova y su cuerpo técnico.

Cómo no: tendrá la misión de representar a La Roja ante sus habitantes. Una vez más, el país albergará la cita mundialista juvenil y tiene el objetivo de ser protagonista a nivel deportivo.

Especialmente, su entrenador tendrá que exhibir sus pergaminos, los que lo acercaron al combinado nacional adulto. A su vez, deberá superar lo hecho por sus pares en el pasado.

¿Quiénes han dirigido a La Roja en este tipo de certámenes? BOLAVIP Chile te entrega el listado de los que estrategas que tuvieron la dicha de representar a la patria ante los ojos del mundo.

Nicolás Córdova dirigirá a La Roja en el Mundial sub-20 a disputarse en Chile. (Créditos: Photosport)

Mundial sub-20: ¿Quiénes han dirigido a Chile?

Chile 1987 | Luis Ibarra: En dicha ocasión, La Roja quedó en el segundo puesto en la fase de grupos y luego alcanzó el cuarto lugar. Perdió la opción de la medalla de bronce tras caer en la definición ante la República Federal de Alemania.

Qatar 1995 | Leonardo Véliz: Tal cita mundialista no fue la mejor para Chile. ¿La razón? Se quedó en la fase grupal luego de quedar ubicado en la tercera posición, tras España y Japón.

Argentina 2001 | Héctor Pinto: Catastrófica participación de la Selección Chilena. Quedó última de su grupo: fue superada por Ucrania, Estados Unidos y China, respectivamente.

Holanda 2005 | José Sulantay: El renacer de Chile. Quedó tercero en la fase grupal, pero lamentablemente en la segunda ronda quedó eliminado en manos de Holanda (caída 3-0).

José Sulantay le entregó el tercer lugar a Chile en el Mundial sub-20 de 2007.

Canadá 2007 | José Sulantay: Tras su buena participación en el Mundial sub-20 anterior, el DT se repitió el plato y cosechó frutos: alcanzó el tercer puesto. Una cita que quedará marcada por las polémica semifinal ante Argentina.

Turquía 2013 | Mario Salas: Tras terminar en el segundo lugar en la primera fase, La Roja eliminó a Croacia en octavos de final, pero quedó agónicamente eliminado ante Ghana en cuartos de final.