A menos de un día del trascendental choque entre Chile y México por los octavos de final del Mundial Sub 20, el técnico de La Roja, Nicolás Córdova mandó un potente mensaje a sus dirigidos tras la traumática derrota ante Egipto y que le permitió clasificar al límite a la selección chilena.

En la previa del choque en Valparaíso, el entrenador de 46 años pidió fortaleza mental a sus jugadores a la hora de enfrentar a México, una de las selecciones más potentes a nivel Sub 20. “Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido”, sostuvo el DT.

Córdova hizo un fuerte hincapié en las lecciones aprendidas tras la caída ante los ‘Faraones’. “Tenemos que interpretar los momentos, a veces hay que tener más la pelota y en otros ser más punzantes. Con Egipto, los últimos 10 minutos entramos en caos, queríamos ir más rápido adelante de lo que el partido pedía y son cosas a corregir”, señaló.

Chile entró por tarjetas amarillas a los octavos de final del Mundial Sub (Photosport).

Nicolás Córdova y el potente mensaje a sus pupilos

En esa línea, el DT explicó el caos que significaron los últimos minutos ante Egipto: “Sabía que estábamos clasificados, les gritaba eso cuando quedaban 8 minutos, no era necesario que fueran todos para adelante, pero es parte de la juventud. Hay que saber cerrar el partido”, lanzó.

“El camarín estaba dividido entre los que creían que estábamos eliminados y los que no. Teníamos que recuperar energía. Mañana tenemos una hermosa oportunidad y estoy seguro de que la quieren aprovechar”, reflexionó.

El otrora futbolista se refirió a la expectación que genera el Mundial Sub 20 en el plantel y la importancia del apoyo del público en Valparaíso. “Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados. Hay una serie de situaciones nuevas y que ellos están aprendiendo a manejar”, cerró.

Chile vs. México en el Mundial Sub 20: hora y dónde ver EN VIVO

El encuentro entre Chile vs. México de este martes 7 de octubre, será transmitido gratuitamente por TV abierta por las pantallas de Chilevisión en señal abierta. Para verlo gratuitamente vía streaming, se puede hacer por Chilevisión.cl y MiCHV.