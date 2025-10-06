La Roja se encuentra lista para enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. Eso sí, tras ser segundos de su grupo, el equipo de todos debió trasladarse de sede y no jugará en el Estadio Nacional, sino que la sede de su próximo encuentro será el Estadio Elías Figueroa.

El segundo lugar de la Selección Chilena en el Grupo A del Mundial se dio casi de milagro. Fue gracias al fair play que el “Equipo de Todos” logró acceder en dicho puesto. Todos los equipos quedaron con tres puntos en aquel grupo (salvo el líder Japón con 9), por lo que la forma de dirimir las posiciones fue por la cantidad de tarjetas amarillas recibidas.

En tanto, la escuadra “Azteca” también se quedó con el segundo puesto de su grupo aunque realizando una gran performance. Empataron los dos primeros encuentros frente a Brasil y luego con España, para luego vencer a una de las grandes revelaciones del certamen como lo ha sido la Selección de Marruecos.

Para los fanáticos que tengan su entrada y quienes quieran seguir el partido por TV, mucho ojo a los horarios, porque hubo una modificación no menor respecto al fixture.

¿A qué hora se enfrenta La Roja ante México por los octavos de final del Mundial Sub 20?

En un principio, los equipos que resultaran segundos en los grupos A y C se enfrentarían a las 16:30 horas en el recinto donde hace de local Santiago Wanderers.

Sin embargo, al tratarse de un partido de la Selección Local en un horario completamente laboral, el comité organizador decidió darle prioridad en un horario más estelar para que todos pudieran asistir sin inconvenientes a apoyar al equipo del país organizador de este certamen, por lo que finalmente el compromiso se jugará desde las 20:00 horas.

La Selección Chilena Sub 20 enfrenta a México en el Elías Figueroa en busca de un cupo en la fase de ocho mejores del Mundial (Foto: Photosport)

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Selección Chilena vs. México

El encuentro entre Chile vs. México de este martes 7 de octubre, será transmitido gratuitamente por TV abierta por las pantallas de Chilevisión en señal abierta. Para verlo gratuitamente vía streaming, se puede hacer por Chilevisión.cl y MiCHV.

Otra alternativa, pero no gratis, es ver el encuentro por las pantallas de DirecTV mediante TV de paga, así como también vía streaming por la app de DGO.