La Roja se encuentra ya en los octavos de final del Mundial Sub 20 y tendrá como rival a México. Sin embargo, la participación de la Selección Chilena en el certamen ha dejado mucho que desear, teniendo como blanco principal de críticas al técnico Nicolás Córdova.

El técnico sorprendió antes del Mundial al dejar fuera a varias figuras que fueron parte del largo proceso e incluso participaron del Sudamericano. Uno de ellos es Damián Pizarro, quien tras decidir personalmente priorizar sus vacaciones cuando se le requirió para compromisos amistosos, el DT simplemente optó por no llamarlo para la cita planetaria.

Diferente fue el caso del central promesa de Chile, Iván Román, quien se quedó en el Atlético Mineiro por expresa petición de Jorge Sampaoli mientras disputan la Copa Sudamericana. Pero con Leandro Hernández, joven canterano de Colo Colo que ha sumado minutos en Primera, su marginación se debió netamente a una decisión del DT.

Leandro Hernández rompe el silencio

El joven atacante albo conversó con los canales oficiales de prensa del cuadro colocolino. Allí, expresó su desazón tras enterarse de que no sería considerado para el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país.

“Fue difícil quedar afuera. Obviamente eso a nadie le gusta, pero yo estuve desde que empezó el proceso y fueron momentos muy lindos“, comenzó diciendo el extremo de 20 años.

Leandro Hernández no fue parte del Mundial Sub 20 con La Roja, pese a haber sido parte del largo proceso desde la llegada de Córdova (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

A su vez, indicó que: “La selección es donde todos quieren estar. Hasta el día de hoy hablo con algunos compañeros. La verdad es que fue duro, pero nada, hay que seguir para adelante nomás“.

Aún así, el delantero se mantuvo cauto y le deseó lo mejor a sus compañeros que se encuentran ad portas de disputar los octavos de final del torneo: “Siempre hay que estar positivo. Voy a estar ahí pendiente. Les deseo lo mejor y sé que vamos a salir adelante con la selección“.

La Roja Sub 20 vs. México: fecha y hora del partido por los octavos de final del Mundial

El partido entre la Selección Chilena y México por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, se jugará este martes 7 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.