Esta tarde arranca el Mundial Sub 20 en Chile con el duelo entre Egipto y Japón, seguido por el plato fuerte entre La Roja de Nicolás Córdova y Nueva Zelanda, ambos duelos válidos por la Fecha 1 del Grupo A.

Una de las grandes ausencias en La Roja es Damián Pizarro, delantero nacional quien milita en Francia y no fue convocado por el DT: “Yo lo respaldé es porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado”, dijo en diálogo con D Sports.

Pizarro no fue llamado en La Roja. | Foto: Photosport

En esa línea, Córdova reconoce sobre el ex jugador de Colo Colo que “Damián hizo un buen Sudamericano, sí es verdad que erró 4-5 goles que en condiciones normales un 9 no los debería errar. Eso es innegable y él lo sabe”.

“Ahora bien, cuando a ti te nominan a la selección, nosotros lo que pretendemos es que los jugadores vengan y él eligió otra cosa. Perfecto, ante la pregunta, yo tengo que responder y yo jamás dije que no iba a venir nunca más”, agregó.

En el cierre, Córdova pide que tenga una segunda chance en La Roja adulta por sus características: “Como proyecto queremos que juegue en Europa y que le de en breve la chance al entrenador de la selección mayor que sea convocable. Hoy Chile no tiene un 9 nominal. No podemos condenarlo, porque es una materia prima que tenemos que rescatar”, cerró.

¿Cuándo juega La Roja?

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional este sábado 27 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora en donde tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20.