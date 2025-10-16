Argentina se clasificó en el día de ayer a la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, en donde derrotó por la cuenta mínima a Colombia y ahora tendrá que enfrentar a Marruecos por el título mundial.

El compromiso entre trasandinos y colombianos fue parejo y de alto impacto, pero fueron los argentinos quienes golpearon bien entrado el segundo tiempo para darle la estocada final a los cafetaleros.

Cuando se pensaba que no se podía caer más bajo, Argentina demostró lo contrario: en el camarín trasandino hubo mal comportamiento por parte de sus jugadores y, como si fuera poco, tuvieron una burlesca actuación contra Colombia.

Al ritmo del ‘mami, prenda la radio y encienda la tele’ que se popularizó durante la Copa América de Estados Unidos 2024, Argentina cantó en el camarín para burlarse de un digno Colombia que fue respetuoso en todo momento.

Se comprueba la teoría de que Argentina cuando pierde intenta ensuciar los partidos con golpes y cuando gana, tampoco sabe hacerlo y se preocupa más de burlarse de su rival -a veces, algunos incluso ni juegan- que celebrar el triunfo propio.

Argentina va por su séptima copa

Argentina irá por su séptimo Mundial Sub 20 tras haberse coronado en las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Ahora, tendrá al frente a la sorprendente Marruecos que no se quiere quedar de brazos cruzados y dar el gran batacazo.