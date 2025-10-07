La Selección Chilena Sub 20 se jugará el todo por el todo este martes 7 de octubre cuando enfrente a la Selección de México en los octavos de final del Mundial.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova llega envuelto en un mar de dudas, ya que su desempeño en la fase de grupos fue irregular y dejó más críticas que elogios, sobre todo por la falta de efectividad de sus delanteros.

Ante ese panorama, surgieron rumores sobre una posible modificación en la delantera: el ingreso de Francisco Marchant, joven atacante de Colo Colo.

Francisco Marchant nuevamente irá al banco de suplentes

Sin embargo, finalmente el técnico nacional decidió mantener el once titular, dejando al extremo albo nuevamente en el banco de suplentes.

La suplencia de Marchant responde únicamente a una decisión técnica, ya que Córdova optó por sostener a la mayoría del tridente ofensivo que ha utilizado durante todo el torneo.

Francisco Marchant es uno de los pocos que suma minutos en Primera División | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

De todas formas, el futbolista del Cacique asoma como una de las primeras alternativas para ingresar en el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del encuentro.

¿A qué hora es el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México se disputa este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.