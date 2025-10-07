Lo pasa mal Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20. México golpeó a la selección chilena en Valparaíso en el primer tiempo, y a los 26’ abrió la cuenta para dar el primer paso hacia cuartos de final.

Pese a que La Roja supo crear un par de ocasiones en la portería azteca, fue el ‘Tri’ el que terminó rompiendo el cero antes de la media hora de juego.

Alexéi Domínguez lanzó un balón largo al área y la defensa chilena perdió las marcas, lo que le permitió a Gilberto Mora habilitar a Tahiel Jiménez quien definió en la medialuna para el 1-0 a favor de los mexicanos.

Con este resultado, los aztecas estarían logrando el pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20. El ganador de la llave en Valparaíso enfrentará el próximo sábado al vencedor de Argentina vs. Nigeria.

El gol México con que vence a Chile en el Mundial Sub 20