Argentina se transformó en el segundo finalista de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025 el día de ayer, donde derrotó ante más de 40 mil espectadores en el Estadio Nacional a la siempre difícil selección de Colombia.

En un compromiso que tuvo emoción de principio a fin, fueron los trasandinos quienes fueron más efectivos y se quedaron con el cupo a la gran final, donde ahora tendrán que enfrentar a Marruecos el domingo.

El partido entre argentinos y colombianos, eso sí, dejó una curiosa imagen que se dio en el primer tiempo y que ahora se hizo viral y está dando la vuelta al mundo: una insólita e increíble simulación del argentino Julio Soler.

Corría el minuto 43 cuando Soler buscó enganchar a un jugador colombiano, quien acercó su pie al argentino y sin tocarlo, Soler levantó ambos pies y simuló como si le hubiesen dado un tiro en los pies, pero la imagen es clara en señalar que el colombiano jamás lo tocó.

La acción se masificó en Redes Sociales y algunos ya las emprenden contra Argentina: “Siempre lo mismo”, “Llevan la trampa en la sangre”, “Oh, qué sorpresa, un argentino simulando”, fueron algunos de los epítetos que se leían en la red social del pajarito azul.

Más allá de la insólita simulación, Argentina fue un justo vencedor y se instaló en la gran final de la Copa del Mundo Sub 20, donde buscará su séptimo título el domingo cuando tenga que enfrentar a Marruecos.

Argentina vs. Marruecos, día y hora

El domingo 19 de octubre a las 8 de la noche, Argentina se medirá ante Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, la cual contará con la presencia de Gianni Infantino en las tribunas del Estadio Nacional.