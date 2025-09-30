La selección chilena sufrió un duro mazazo en el Mundial Sub 20 tras caer 0-2 ante Japón por la fecha 2 del Grupo A y complicó sus opciones de clasificación a octavos de final.

El equipo de Nicolás Córdova, que mostró escasa idea de juego ofensivo, sucumbió ante la anotación de penal de Rion Ichihara (55’) y el tanto de Yumeki Yokoyama (89’), que le dio los tres puntos al combinado nipón.

Con este resultado, Japón quedó en lo más alto del grupo con 6 puntos, mientras que La Roja cayó al segundo lugar del Grupo A y ahora comparte puntaje con Nueva Zelanda que también llegó a los 3 puntos tras derrotar a Egipto esta jornada (2-1).

Con este panorama, la última fecha será de miedo: Chile enfrentará a Egipto en el Nacional, mientras que en Valparaíso, Nueva Zelanda se medirá ante Japón. Ambos encuentros se disputarán este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.

La Roja no pudo ante Japón en el Grupo A del Mundial Sub 20 (Photosport).

Así queda Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20