La Selección Chilena sub 20 enfrenta hoy en día su segundo encuentro dentro de la fase de grupos por el Mundial de la categoría, en donde el equipo de todos se enfrenta a Japón en el Estadio Nacional.

Este partido ha sido bastante intenso y en su primera mitad ha dejado grandes acciones por parte de ambos equipos, quienes no han podido romper el cero en este duelo.

El equipo que es comandado por Nicolás Córdova inicio de buena forma este partido, pero con el correr de los minutos, fue entregando el protagonismo al conjunto ‘Nipón’.

En lo que han sido estos primeros 45 minutos, los hinchas nacionales han mostrado su descontento con el rendimiento particular de este jugador de la Selección Chilena: Juan Francisco Rossel.

Rossel es el apuntado por los hinchas | Foto: Photosport

El jugador de la Universidad Católica ha sido uno de los grandes apuntados por parte de los hinchas por sus rendimiento, el que no satisface para nada a los fanáticos.

“Rossel y el prime más corto de la historia”, indicó un fanático.

“¿Qué onda Rossel? En el Sudamericano jugaba bien y ahora no hace nada“, declaró otro hincha.