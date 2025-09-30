Este martes la Selección Chilena enfrenta a Japón por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, donde el ganador de este partido podría clasificar a octavos de final.

Ante un Estadio Nacional lleno, quien se robó todas las miradas en el primer tiempo fue el arquero Sebastián Mella, que volvió a ser elegido para ser titular por el entrenador Nicolás Córdova.

El portero que pertenece a Huachipato se transformó en héroe al tapar un penal de los nipones a los 35 minutos, luego de un polémico cobro del árbitro marroquí Jalal Jayed por un empujón de Matías Pérez.

Es más, la jugada tuvo que ser revisada por el juez luego de la solicitud que hizo el banco de La Roja Sub 20, pero el referee mantuvo su decisión.

Y el golero de 20 años hizo justicia con sus propias manos, evitando la apertura de la cuenta ante la ejecución de Rento Takaoka, lanzándose hacia su palo izquierdo y sacando el balón por un costado.

