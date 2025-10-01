En esta jornada se daba comienzo a lo que era la segunda fecha del Grupo C en el Mundial sub 20 que se disputa en Chile, en la que importantes partidos se desarrollaban en suelo chileno.

El primer compromiso de este grupo era el que protagonizaban la Selección de España y la Selección de México, en la que tras un partidazo en el Estadio Nacional, ambas escuadras igualaron a dos tantos.

Los goles de este partido corrieron por parte de Pablo García e Iker Bravo para los españoles, mientras que para México, su gran figura, Gilberto Mora, anotó un doblete.

Con este resultado, la Selección Española quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto, mientras que México se ubica en el segundo lugar con dos unidades. En la última fecha, España se enfrentará a Brasil, mientras que México ante Marruecos.

Un partidazo se vivió en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO C EN EL MUNDIAL SUB 20

Grupo C