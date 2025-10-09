La Selección de Japón quedó eliminada del Mundial Sub-20 tras caer ante Francia en los octavos de final, en un reñido partido que se disputó en el Estadio Nacional.

La derrota puso fin al sueño nipón en el torneo, dejando un sabor amargo tras su destacada participación en la fase de grupos.

A pesar de la eliminación, Japón mostró un nivel competitivo y un fútbol disciplinado que les permitió ganarse el respeto de los equipos rivales y del público chileno.

Rion Ichihara, el capitán de Japón que se emociona con el cariño del pueblo chileno

El capitán Rion Ichihara lideró al equipo nipón hasta esta instancia, mostrando carácter y profesionalismo dentro y fuera de la cancha durante todo el certamen. Durante los instantes posteriores al partido contra Francia, Ichihara recibió regalos de parte de un periodista nacional: un libro de Barrabases, banderines chilenos y dulces.

En un video que se viralizó rápidamente, el capitán se muestra visiblemente emocionado, agradeciendo los presentes y compartiendo sus sensaciones.

Rion Ichihara fue uno de los jugadores destacados de Japón | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La verdad amo Chile, hoy estuvieron muy bien a pesar de que perdimos, pero fue un partido entretenido así que muchas gracias a cada persona de Chile”, expresó Ichihara antes de retirarse del Coloso de Ñuñoa.

Este gesto refleja no solo la emoción de un líder tras la eliminación, sino también la conexión especial entre Japón y Chile, dejando un recuerdo positivo y emotivo en la memoria del Mundial Sub-20.

El video de Rion Ichihara: