En esta jornada la Selección de Portugal confirmó su lista de 26 jugadores para lo que será su presencia en el Mundial 2026, en la que Cristiano Ronaldo es el gran nombre que encabeza esta nómina.

La escuadra liderada por Roberto Martínez también confirmó la presencia de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Nuno Mendes, quienes son otras de las grandes figuras de los ‘Lusos’.

Portugal antes de comenzar su expedición dentro del Mundial, tendrá dos duelos amistosos de preparación en su país en la que se enfrentará Chile y Nigeria, el 6 y 10 de junio, respectivamente.

Para lo que será el duelo ante la Selección Chilena, el DT de Portugal confirmó importantes bajas para el compromiso ante ‘La Roja’, en la que grandes figuras no dirán presente en este encuentro.

Portugal confirmó ausencias ante Chile | Foto: Archivo

En el duelo ante Chile no dirán presente Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Goncalo Ramos, ya que el estratega confirmó que les dará días de descanso antes de encumbrarse al modo Mundial.

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¿La razón? el seleccionador posterior a la final de la UEFA Champions League, que está pactada para el 30 de mayo, le dará una semana de descanso a los jugadores portugueses del PSG para poder descansar, por lo que no serán opción para enfrentar a Chile.

Los jugadores recién se sumarán a los trabajos de la selección posterior al duelo con Chile y podrán estar aptos para el duelo de despdedida en Portugal, en la que se enfrentarán a Nigeria.

De esta forma, Portugal contaría con cuatro importantes bajas para su duelo ante Chile, en la que Roberto Martínez quiere cuidar a sus grandes jugadores previo a la cita mundialista.

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