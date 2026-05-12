VIDEO | El insólito autogol que le ahogó el grito de campeón a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

En esta jornada una verdadera final se disputaba en la penúltima fecha de la Liga de Arabia Saudita, en la que el Al-Nassr y Al-Hilal se enfrentaban en un duelo clave en la lucha por el título.
El conjunto de Cristiano Ronaldo y compañía tenía la primera gran ventaja, en la que derrotando a su clásico rival, se coronaba como campeón de la Saudi Pro League 25/26.
Los locales estaban en ventaja gracias al gol de Mohamed Simakan y ya estaban saboreando lo que era el título en el fútbol saudí, el que CR7 tanto anhelaba, pero una insólita jugada le ahogó el grito de campeón Al-Nassr.
En la última jugada del partido, el Al-Hilal logró igualar el marcador con un insólito autogol del portero Bento, a quien se le escabulló el balón tras un lateral de la visita, generando la decepción de Cristiano Ronaldo y compañía.
Ahora con este resultado y con una fecha por disputar, el Al-Nassr aún mantiene la ventaja sobre el Al-Hilal y para poder gritar campeón, deberá vencer al Damac en la última fecha del torneo Saudí.
VIDEO: REVISA EL INSÓLITO AUTOGOL QUE AHOGÓ EL GRITO DE CAMPEÓN DE CR7
هدف التعادل للهلال في الوقت الحاسم 🔵⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026
بصوت معلّق «ثمانية» مشاري القرني @1MshariGarni 🎙️#النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/NrHthGMGKW