VIDEO | El insólito autogol que le ahogó el grito de campeón a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El insólito autogol que privó a Cristiano Ronaldo de poder gritar campeón de forma anticipada en Arabia Saudita.

En esta jornada una verdadera final se disputaba en la penúltima fecha de la Liga de Arabia Saudita, en la que el Al-Nassr y Al-Hilal se enfrentaban en un duelo clave en la lucha por el título.

El conjunto de Cristiano Ronaldo y compañía tenía la primera gran ventaja, en la que derrotando a su clásico rival, se coronaba como campeón de la Saudi Pro League 25/26.

Los locales estaban en ventaja gracias al gol de Mohamed Simakan y ya estaban saboreando lo que era el título en el fútbol saudí, el que CR7 tanto anhelaba, pero una insólita jugada le ahogó el grito de campeón Al-Nassr.

En la última jugada del partido, el Al-Hilal logró igualar el marcador con un insólito autogol del portero Bento, a quien se le escabulló el balón tras un lateral de la visita, generando la decepción de Cristiano Ronaldo y compañía.

Ahora con este resultado y con una fecha por disputar, el Al-Nassr aún mantiene la ventaja sobre el Al-Hilal y para poder gritar campeón, deberá vencer al Damac en la última fecha del torneo Saudí.

VIDEO: REVISA EL INSÓLITO AUTOGOL QUE AHOGÓ EL GRITO DE CAMPEÓN DE CR7