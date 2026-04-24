Mientras Lionel Messi sigue estirando su leyenda con más de 900 goles oficiales, también crece el listado de arqueros que más veces lo han visto celebrar. Y en ese ranking hay nombres pesados del fútbol mundial.

El que encabeza la lista es Diego Alves, con 21 goles recibidos, en una rivalidad que se dio principalmente en La Liga cuando defendía a Almería y Valencia. Detrás suyo aparecen dos históricos: Iker Casillas y Gorka Iraizoz, ambos con 18 tantos encajados ante la “Pulga”.

El listado continúa con Andrés Fernández (17) y Diego López (14), reflejando el dominio de Messi en el fútbol español durante más de una década.

Pero hay un nombre que resalta especialmente desde Chile: Claudio Bravo, quien recibió 15 goles de Messi. El excapitán de La Roja no solo aparece en este ranking, sino que lo hace como uno de los arqueros más castigados por el argentino, compartiendo listado con varias leyendas del arco europeo.

Claudio Bravo aparece como una de las víctimas favoritas de Messi y CR7 (Foto: Photosport)

Cristiano Ronaldo y sus víctimas favoritas bajo los tres palos

En paralelo, Cristiano Ronaldo también tiene su propio listado de arqueros “favoritos”, donde nuevamente aparecen nombres repetidos respecto a Messi.

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El más afectado por CR7 es Gorka Iraizoz, quien recibió 15 goles del portugués. Más atrás aparece Javi Varas con 13 tantos.

Con 12 goles encajados figuran Sergio Álvarez, Rubén Martínez y nuevamente Claudio Bravo, quien vuelve a aparecer en el radar de los más castigados, esta vez por el astro portugués.

Cristiano Ronaldo le anotó 12 tantos al meta chileno (Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images)

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Otros nombres destacados en la lista son Diego Alves, Hugo Lloris y Jan Oblak, todos con 11 goles recibidos. En Champions League, además, aparecen leyendas como Gianluigi Buffon, Manuel Neuer y Thibaut Courtois, con 10 tantos en contra.

Las víctimas favoritas en conjunto: Bravo se mete en el podio histórico

Al unir los registros de Messi y Cristiano Ronaldo, el arquero que más sufrió a esta dupla histórica es Gorka Iraizoz, con 33 goles recibidos.

En el segundo lugar aparece Diego Alves con 32, mientras que el podio lo completa Claudio Bravo con 28 goles en contra, consolidándose como uno de los arqueros más exigidos frente a los dos mejores jugadores de la era moderna.

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Un dato que no solo refleja la longevidad y nivel del chileno en la élite, sino también su constante presencia enfrentando a Messi y Cristiano en las grandes ligas del mundo.

DATOS CLAVE

Diego Alves lidera la lista con 21 goles recibidos de Lionel Messi en España.

Gorka Iraizoz es el arquero más goleado por la dupla con 33 tantos totales.

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