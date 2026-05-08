El mejor jugador de la historia dejó a la Albiceleste en un lugar relegado ante otros candidatos a ganar el Mundial 2026.

A casi un mes del inicio del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, sorprendió al elegir a la selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo. El capitán del vigente monarca sorprendió al dejar afuera a Argentina.

La Pulga sostuvo una íntima y extensa conversación con el famoso periodista argentino ‘Pollo’ Álvarez, donde anticipó que en a la cita en Norteamérica otras selecciones llegan mejor que la Albiceleste: “Hay que ilusionarse, como siempre lo hace el argentino cada vez que hay una Copa América o Mundial, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”.

Lionel Messi buscará el bicampeonato con la Albiceleste en el Mundial 2026 (Photosport).

En esa línea, el futbolista del Inter Miami entregó su ranking de favoritos para ganar el Mundial. “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, y Brasil que siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales”.

Más atrás, Messi postuló a otras selecciónes en desmedro de Argentina: “Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”.

Respecto al equipo de Lionel Scaloni, el rosarino entregó un profundo análisis: “Si bien hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones y falta de ritmo, la verdad es que el grupo está junto. Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo”, cerró.

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💣🚨“Hay que saber que por delante nuestro hay favoritos que llegan MEJOR” – la sinceridad de Messi con el Pollo Álvarez de cara al Mundial pic.twitter.com/36woCiM42z — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 8, 2026

En síntesis…