Mano dura: Filtran que José Cabero incluyó en su informe a 4 jugadores y serían fuertemente sancionados

El árbitro del clásico entre albos y cruzados revisó las imágenes e incluirá en su informe a 4 jugadores que serían sancionados.

Colo Colo y Universidad Católica protagonizaron un entretenido clásico en el Claro Arena, donde los albos se quedaron con los tres puntos tras derrotar a la UC por 2-1 con un brillante Javier Correa en el primer tiempo.

El transcurso del partido fue áspero y el final mucho más: los jugadores de Colo Colo querían celebrar en la cancha del estadio, pero los jugadores de la UC no se lo tomaron bien y se armó una pelea de proporciones en un costado del césped.

Fuerte pelea en el cierre del clásico. | Foto: Photosport

Ahí, las imágenes de TNT Sports delataron a Vicente Bernedo y Javier Méndez principalmente, quienes repartieron y no precisamente consejos. Daniel González y Joaquín Sosa también se vieron involucrados, pero en un segundo plano.

Lamentablemente para los 4 jugadores, sus acciones no pasarían inadvertidas para José Cabero, quien vio las imágenes en camarín y los 4 serán incluidos en el informe arbitral según informó ADN Deportes.

Ahora, habrá que esperar a ver si el informe arbitral solamente consigna a los jugadores protagonizando o una pelea o si fueron efectivamente expulsados dentro de la cancha. De cualquier manera, es muy probable que ninguno pueda estar en la próxima Fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica con goles de Javier Correa.

El árbitro José Cabero incluirá a cuatro futbolistas en el informe tras una pelea.

Los jugadores de la UC arriesgan suspensión para la Fecha 14 del torneo 2026.