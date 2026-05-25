Mano dura: Filtran que José Cabero incluyó en su informe a 4 jugadores y serían fuertemente sancionados

Colo Colo y Universidad Católica protagonizaron un entretenido clásico en el Claro Arena, donde los albos se quedaron con los tres puntos tras derrotar a la UC por 2-1 con un brillante Javier Correa en el primer tiempo.
El transcurso del partido fue áspero y el final mucho más: los jugadores de Colo Colo querían celebrar en la cancha del estadio, pero los jugadores de la UC no se lo tomaron bien y se armó una pelea de proporciones en un costado del césped.
Fuerte pelea en el cierre del clásico. | Foto: Photosport
Ahí, las imágenes de TNT Sports delataron a Vicente Bernedo y Javier Méndez principalmente, quienes repartieron y no precisamente consejos. Daniel González y Joaquín Sosa también se vieron involucrados, pero en un segundo plano.
Lamentablemente para los 4 jugadores, sus acciones no pasarían inadvertidas para José Cabero, quien vio las imágenes en camarín y los 4 serán incluidos en el informe arbitral según informó ADN Deportes.
Ahora, habrá que esperar a ver si el informe arbitral solamente consigna a los jugadores protagonizando o una pelea o si fueron efectivamente expulsados dentro de la cancha. De cualquier manera, es muy probable que ninguno pueda estar en la próxima Fecha 14 de la Liga de Primera 2026.
En síntesis
- Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica con goles de Javier Correa.
- El árbitro José Cabero incluirá a cuatro futbolistas en el informe tras una pelea.
- Los jugadores de la UC arriesgan suspensión para la Fecha 14 del torneo 2026.