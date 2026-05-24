Los ánimos quedaron al rojo vivo tras el pitazo final en el estadio Claro Arena. Luego de la ajustada e intensa derrota de Universidad Católica por la cuenta mínima ante Colo Colo

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, conversó con TNT luego de la derrota ante Colo Colo en el Claro Arena. El estratega argentino no se guardó nada: reconoció los graves errores tácticos que le costaron el partido a la Franja y desclasificó el insólito motivo que desató la feroz trifulca entre ambos planteles en el epílogo.

El análisis futbolístico del DT trasandino comenzó apuntando a la falta de consistencia que mostró su escuadra tras un arranque que asomaba como prometedor. “Tuvimos momentos de buen juego. Me acuerdo los primeros 20 minutos que fueron muy buenos”, arrancó señalando el adiestrador estudiantil.

Sin embargo, el esquema se desmoronó con el correr de los minutos. “Después empezamos a darle la pelota a un equipo que juega bien, que tiene muy buenos jugadores. El gol que nos hacen son distracciones nuestras”, lamentó con evidente amargura Garnero.

Con respecto al complemento, el técnico explicó el cerrojo albo que les impidió rescatar un empate: “En el segundo tiempo, nosotros queriendo ir y ellos administrando bien la pelota, nos sacaron la posibilidad de poder generar situaciones… desaprovechamos la oportunidad cuando teníamos el resultado a favor”.

Daniel Garnero explica la pelea final entre la UC y Colo Colo

La trastienda de la pelea: “Estaban enojados por ese tema”

Una vez finalizado el compromiso, los futbolistas de la UC y el Cacique protagonizaron tensos incidentes y conatos sobre el terreno de juego, una situación que Garnero tildó como una consecuencia típica de la alta revoluciones con las que se vive este tipo de partidos tradicionales. “Lamentablemente es feo que pasen estas cosas, pero son cosas que pasan lamentablemente en el fútbol”, matizó de entrada.

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Al momento de revelar las verdaderas razones que encendieron la mecha en el túnel y la cancha, el estratega apuntó a un fuerte reclamo por parte de la delegación alba debido a los festejos de la UC. “Ellos reclamaban que Católica había festejos en cancha de ellos, no sé, la verdad, esas cosas… estaban enojados por ese tema”, confesó.

Para cerrar, Daniel Garnero tomó distancia del conflicto y defendió la habitual conducta de sus dirigidos en el plano local. “Yo la verdad que no me quedé hasta el final ahí, no sé qué pasó ni si pasó eso realmente. Católica siempre tiene una costumbre de quedarse un rato más, pero bueno… reclamaban eso y fue un disturbio innecesario”, sentenció el jefe técnico de la Franja.