Video revela el origen de la pelea entre Leandro Hernández y Vicente Bernedo en el clásico

Las cámaras de TNT Sports revelaron que el origen del fuerte cara a cara entre los jugadores de la UC y Colo Colo se originó por un pelotazo.

El fuerte cara a cara entre Vicente Bernedo y Leandro Hernández en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo sigue dando que hablar. Ahora, un nuevo video revelado por TNT Sports mostró el origen de la pelea que se armó tras el gol de Javier Correa que significó el empate parcial 1-1 para el Cacique en el Claro Arena.

Según las imágenes difundidas en redes sociales por la señal oficial, todo comenzó luego de la tremenda definición del delantero argentino. Tras el festejo, Hernández corrió rápidamente hacia el arco para intentar sacar la pelota y reanudar el juego, aunque al darse cuenta que Bernedo ya la tenía en sus manos, decidió retroceder y abandonar el área.

El cara a cara entre Bernedo y Hernández calentó el clásico UC vs. Colo Colo (Photosport).

Sin embargo, en ese momento el arquero cruzado reaccionó de manera inesperada y le lanzó un pelotazo por la espalda al juvenil colocolino, situación que inmediatamente desató la furia del atacante albo.

Hernández se devolvió rápidamente para encarar al portero de la UC y ambos comenzaron a intercambiar palabras. La tensión escaló cuando Bernedo tomó del cuello al jugador de Colo Colo, generando un fuerte entrevero que terminó con la intervención de varios futbolistas de ambos equipos.

La acción fue una de las escenas más calientes del clásico que finalmente terminó con triunfo albo por 2-1 y que posteriormente continuó con nuevos incidentes tras el pitazo final.

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La pelea que encendió el clásico entre la UC y Colo Colo