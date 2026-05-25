No todo fue alegría: Javier Correa sufrió una inesperada noticia tras el triunfo de Colo Colo

La noticia que amargó la noche soñada de Javier Correa tras el triunfo en el clásico ante la UC

Colo Colo sumó valiosos tres puntos en su visita a la Universidad Católica, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-1 en el clásico en el Claro Arena, sumando tres puntos claves en lo que será su lucha por el título, en el que Javier Correa fue la gran figura del partido con su doblete.

Tras lo que fue este compromiso, el atacante del ‘Cacique’ recibió una noticia no muy agradable por el club de sus amores, Instituto de Córdoba, en la que uno de sus clásicos rivales, Belgrano de Córdoba se coronó como campeón del fútbol argentino.

“(Belgrano fue campeón) No me digas… felicito a todos mis amigos de Belgrano, a toda mi familia, mi abuelo estará contento en el cielo, que fue campeón su club”, partió señalando Correa.

Agregando a esto, el goleador del ‘Popular’ agregó que su suegro y su hijo también son hinchas del ‘Pirata’, en la que por este último consideró como ‘traición’ que sea fanático del clásico rival, pero tomandose esta situación con humor.

La noticia que amargó la tarde de Correa | Foto: Photosport

“Mi suegro estará contento, mis tíos estarán contentos, mi hijo (es de Belgrano) me traicionó, pero está desheredado, ya no es parte de la repartija (risas)”, declara.

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Concluyendo, Correa explica que le hubiera gustado que su hijo fuera hincha de Instituto de Córdoba, pero que su suegro fue el impulsor para la ‘traición’ de su hijo para hinchar por el clásico rival de Instituto.

“Mi suegro lo llevó a la cancha y le gustó, hay muchas cosas para dejarle más que un equipo de fútbol, obviamente me hubiera gustado que fuera de Instituto como yo, pero un error lo comete cualquiera”, cerró.

En Síntesis

El delantero de Colo Colo, Javier Correa , anotó un doblete en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica.

, anotó un doblete en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica. El atacante reaccionó al título obtenido por Belgrano de Córdoba en el fútbol argentino.

en el fútbol argentino. El goleador argentino bromeó sobre su hijo, que es hincha del clásico rival.