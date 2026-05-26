El astro argentino salió lesionado en el Inter Miami y tuvo que someterse a exámenes médicos, a dos semanas del inicio del Mundial 2026.

En la Selección de Argentina se encendieron las alarmas a dos semanas del inicio del Mundial 2026, donde buscarán defender el título que consiguieron hace cuatro años en Qatar 2022.

Esto porque su máxima figura, Lionel Messi, salió lesionado en el último partido del Inter Miami, donde el astro trasandino abandonó la cancha muy molesto a los 73 minutos, tras ser sustituido por el entrenador Ángel Guillermo Hoyos.

A un lado quedó la goleada por 6-4 de su equipo sobre Philadelphia Union, pues todos estaban atentos a lo que pudiera pasar con el ex Barcelona, quien espera despedirse de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Cabe recordar que hasta el momento el director técnico Lionel Scaloni todavía no da a conocer la nómina final de Argentina para el Mundial 2026.

La situación de Lionel Messi

Pero este martes, el reconocido periodista Fabrizio Romano informó a través de sus redes sociales que lo de Messi es una lesión menor, lo que fue confirmado tras la revisión médica que le hicieron en Miami.

Es más, el reportero experto en mercado de fichajes adelantó que el rosarino estará disponible para Scaloni, bajando las tensiones en el pueblo trasandino.

Publicidad

🚨 BREAKING: Lionel Messi suffers from discomfort but no serious injury ahead of the World Cup, tests confirm.



Messi, set to be available for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/4pWhZjV2FS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Cabe recordar que Argentina competirá en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante los africanos el martes 16 de junio a las 21:00 horas en el Kansas City Stadium, Estados Unidos.

En síntesis

Lionel Messi sufrió una lesión menor en el último partido del Inter Miami.

sufrió una lesión menor en el último partido del Inter Miami. Lionel Scaloni todavía no da a conocer la nómina final para el Mundial.

todavía no da a conocer la nómina final para el Mundial. 16 de junio es el debut de Argentina contra Argelia en Kansas City.