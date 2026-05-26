La actividad gratuita se realizará este domingo en la cancha principal del recinto y contará con medidas de seguridad, food trucks, influencers deportivos y recorridos patrimoniales.

El álbum oficial del Mundial 2026 se ha transformado en uno de los fenómenos sociales más masivos del último tiempo. En medio de esta fiebre futbolera, la Municipalidad de La Florida apostará por convertir el Estadio Bicentenario en el epicentro comunal del intercambio de láminas.

Este domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, el recinto abrirá gratuitamente sus puertas para realizar la “cambiatón” más grande de Chile, una actividad familiar que busca reunir a niños, jóvenes y adultos en torno a la pasión por el fútbol y la vida en comunidad.

La iniciativa, organizada por el municipio junto a las corporaciones de Fomento y de Deportes de La Florida, se desarrollará en plena cancha del estadio y formará parte de las actividades oficiales de la comuna para el Día de los Patrimonios.

¡Locura total por Álbum Panini Mundial 2026!

Desde la municipalidad explican que uno de los principales objetivos es recuperar los espacios públicos y fortalecer el sentido de comunidad, utilizando el fenómeno del álbum Panini como punto de encuentro intergeneracional.

“Hoy vemos cómo miles de niños, jóvenes y familias se juntan en plazas o en distintos espacios para intercambiar láminas, muchas veces exponiéndose a aglomeraciones o lugares que no cuentan con la seguridad adecuada. Por eso quisimos abrir el Estadio Bicentenario de La Florida, que es uno de los escenarios más simbólicos y futboleros de nuestra comuna, para transformarlo en un gran punto de encuentro seguro para todos quienes quieran vivir esta experiencia del Mundial 2026”, señaló el alcalde Daniel Reyes.

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Además, habrá ambientación mundialera, música, food trucks, influencers deportivos, participación de ex futbolistas, actividades recreativas para niños y niñas, una jornada de adopción de mascotas y recorridos patrimoniales por el estadio.