La búsqueda de técnico en Universidad de Chile parece haber llegado a su fin, toda vez que, según trascendidos, Diego López se hará cargo del equipo azul para tratar de darle una vuelta a un equipo que no se encuentra en la cancha.

Los azules, de momento, marchan en la parte baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 y están apenas a cuatro puntos del último. Los fantasmas del descenso aparecen nuevamente en el CDA y, con la llegada de Diego López, esperan revertir ese amargo sabor, ganar y tratar de meterse en competencias internacionales el próximo año.

Pese a que la posible llegada de Diego López ha despertado críticas en algunos comunicadores como Cristián Caamaño, quien cree que no conoce el medio y no es lo que necesita la U, otros como Claudio Borghi creen que puede ser interesante.

La U viene de caer ante Everton en el Campeonato Nacional. | Foto: Agencia UNO

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex Campeón del Mundo dijo que “La Universidad de Chile tiene urgencias y tienen que ver con la tabla de posiciones. Este sábado tienen un partido con Huachipato, uno de los casi punteros y de no sacar un buen resultado se va ir complicando aún más”.

Sobre Diego López, el ‘Bichi’ dijo que “Es un técnico atractivo, no voy a usar el técnico pomposo porque no me gusta mucho, pero es un técnico atractivo por la carrera que tiene dirigiendo equipos no muy buenos en Italia, pero con una experiencia europea bastante interesante”, aseguró.

¿Llega o no llega López a la U? Lo cierto es que, de momento, no hay nada concreto. Pero la llega del uruguayo sería prácticamente inminente y ya se especula con que agarraría al equipo en el término de la primera rueda para arrancar con la Copa Chile.