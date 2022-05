Universidad de Chile no pudo hacerle frente a Everton de Viña del Mar por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2022, en donde los dirigidos por Sebastián Miranda volvieron a tropezar y se complican con los puestos de abajo.

Los azules buscaban ante los viñamarinos enfilar la segunda victoria consecutiva tras el triunfo ante Deportes La Serena de la semana pasada, pero se quedaron con las ganas y en la cancha, si bien mejoraron respecto a partidos anteriores, no le pudo hacer frente a un Everton que participa en Copa Sudamericana.

Cristián Caamaño, periodista, analizó en exclusiva con Bolavip el momento por el que atraviesa Universidad de Chile, en donde asegura que la derrota de la U no es noticia: “La U volvió a perder y a estas alturas esto no es noticia, el hincha se acostumbró a eso y ganar es sorpresa, muy pocas veces se puede sumar dos victorias al hilo; este año fue en las dos primeras fechas y el año pasado no lo consiguió en toda la segunda rueda, realmente muy malo lo que vive la U y, peor, parece que a los dirigentes no les importa”.

El comunicador apuntó a la búsqueda del nuevo técnico que se haga cargo del plantel de honor, diciendo que “Hace dos semanas que se fue Escobar y esperan el término de la primera rueda para que llegue un milagro y que aparezca un técnico en sintonía con lo que quieren sus dirigentes y no con lo que quiere el club y es ahí donde hay que marcar la nota: ¿qué es lo que quieren los dirigentes?”.

La U no encuentra el rumbo. | Foto: Agencia UNO

“La danza de nombres es increíbles y mientras el presidente Michael Clark asegura a los cuatro vientos que el entrenador nuevo debe conocer el fútbol chileno, hoy el principal candidato es Diego López que no tiene ningún vínculo con nuestro torneo local. La única cosa que lo acerca en algo es que dirigió a Mauricio Pinilla en el Cagliari y ningún dirigente ha llamado a Pinigol para preguntarle cómo trabaja”, complementó.

Caamaño se refirió también a los técnicos que suenan para llegar a la U: “Me pregunto si lo que necesitan los dirigentes es lo que realmente necesita el club; suena Ángel Guillermo Hoyos, que va de fracaso en fracaso. Beñat San José, quien después de que salió de la UC de fracaso en fracaso también y en Azul Azul nadie se pone colorado y reitero dónde está el diagnóstico: se descarta a Ronald, a Sierra, a Ramírez, siguen buscando en el extranjero que solo han agudizado el dolor de la U, es cosa de ver todos los técnicos extranjeros que han llegado desde que se fue Sampaoli”.

En el cierre, Caamaño reveló que la dirigencia de Azul Azul piensa en la continuidad de Miranda: “Hay que traer un verdadero técnico de nivel extranjero como era en los inicios de Azul Azul, no en apuestas, no para probar, no se puede traer un DT por lo que diga un representante o un dirigente. Es tanto el desorden que se reunieron y llegaron a la conclusión de que si Miranda ganaba un partido se podía quedar y eso ya no puede ser, la gente quiere ganar, está cansada de haberse acostumbrado a perder. Los dirigentes deben ponerse los pantalones de una buena vez”, cerró.