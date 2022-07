Universidad de Chile enfrenta este domingo el partido más importante del año y es el Superclásico ante Colo Colo. Los azules serán anfitriones en Talca frente a los albos, con quienes cayeron en la primera rueda por 4-1 en el Estadio Monumental y en que los primeros 15 minutos ya estaban 3-0 arriba con Santiago Escobar en el banco.

Por lo mismo, es que Diego López no quiere volver a pasar por lo mismo y además querrá romper la mala racha que han tenido los universitarios contra su clásico rival, pues no lo han podido derrotar en estos últimos nueve años.

Cristián Caamaño comentó en ESPN F360 Chile las claves que debe tener el conjunto laico si es que quiere optar a obtener un triunfo en relación al juego que propone el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

"Colo Colo con este equipo no ha podido engranar ofensivamente. La presión la tiene, está en su ADN, te incomoda y no te deja jugar. La pelota está permanentemente lejos de su área, Brayan Cortés en los últimos dos partidos y salvo en el gol de Audax, no ha tenido intervención importante, pero esa falta de gol y de finiquito que tenia en la primera rueda o tenía a los hombres para revertirlo, hoy no los tiene", sostuvo Caamaño.

"A partir de ahí, si la U logra resistir los primeros 15 minutos y que han sido brutales en los dos últimos Superclásicos, tiene la chance en la medida que el partido se juegue como quiere la U y desea", agregó.

La U viene de caer por 1-0 ante O'Higgins en Rancagua | Foto: Agencia UNO

Finalmente, asegura que una de las chances que tienen los universitarios es a través de la tenencia de balón.

"Con los jugadores de la U teniendo el balón, porque está estructurado este equipo de Diego López para que sea protagonista desde la tenencia y no desde la persecución. No de estar corriendo detrás de la pelota o jugando de frente a su arco. Si ocurre así, Colo Colo lo liquida rápidamente, entonces ahí está gran secreto, porque los dos últimos partidos Colo Colo le comió la cabeza a la U los primeros 15 minutos y se acabó el clásico", cerró.