Diego Rivarola, ex jugador del fútbol chileno y panelista de programas deportivos, analizó la caída de Universidad Católica ante Coquimbo Unido y detecto el principal talón de Aquiles del conjunto dirigido por Ariel Holan.

Universidad Católica cayó en el día de ayer por 2-1 ante Coquimbo Unido en calidad de visitante por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2023, donde el conjunto dirigido por Ariel Holan desperdició la chance de dormir como único puntero.

Si bien no fue un mal partido de la UC, Coquimbo supo pegar cuando tenía que hacerlo y le terminó quitando el punto de las manos a los cruzados quienes, a ratos, se vieron muy confundidos dentro de la cancha.

“No creo que Coquimbo haya sido superior, Católica lo fue en líneas generales. Pasó por momentos el partido, el primero fue superior la UC más allá de que terminó empatado con un gol en contra, pero quiso y propuso más”, analizó Diego Rivarola tras la caída cruzada en el puerto pirata.

Los piratas le terminaron robando el triunfo a los cruzados. | Foto: Agencia UNO

Rivarola cree saber el gran talón de Aquiles cruzado: “En el segundo tiempo me deja que la UC equivoca el camino, tiene los mejores laterales del fútbol chileno y son buenos jugadores, por lo tanto, su juego se basa en ellos, pero, cuando hay equipos que le agarran la mano, yo creo que Católica tiene un problema por el medio, no genera algo distinto”.

Por otro lado, el ex ídolo de Universidad de Chile cree Coquimbo lo entendió todo: “La UC intensifica su ataque por las orillas y eso lo entendió muy bien Coquimbo y a Católica no le dio resultado. Siempre tratan de proponer y al último los agarraron mal parados en un buen contragolpe y Coquimbo termina ganando el partido no sé si justamente, pero este tipo de partidos son así”, remató.

Universidad Católica buscará dejar atrás el trago amargo de la derrota ante Coquimbo y se concentrará en enfrentar a Cobresal el próximo domingo por la Fecha 4, mientras que Coquimbo viajará hasta la ciudad de Viña del Mar para enfrentar a un complicado Everton.