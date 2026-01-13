Coquimbo Unido contra Deportes Limache y Huachipato versus Universidad Católica son las semifinales a disputarse en la Supercopa de Chile. Los encuentros tienen como fecha principal los días 20 y 21 de enero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

A exactamente una semana de su inicio, la Supercopa aún no tiene horario confirmado. Esto porque la Delegación Presidencial de Valparaíso todavía no da el visto bueno para que se jueguen los partidos según informa ADN Deportes.

Todo esto estaría ligado principalmente al interrumpido desalojo de la megatoma de San Antonio, lo cual está impidiendo que la delegación apruebe la disputa de los encuentros.

Se espera que mañana miércoles 14 de enero, ya se puedan agendar y presentar públicamente los horarios para el comienzo del primer torneo del año en el fútbol chileno.

El torneo ganado por el campeón vigente, Universidad de Chile, tendrá un nuevo formato para esta edición. El cual contará con enfrentamientos entre campeones y subcampeones de la Liga de Primera y la Copa Chile.

Universidad de Chile, último campeón de la Supercopa

La U goleó a Colo Colo por 3-0 el pasado 14 de septiembre de 2025 para sumar la segunda Supercopa de su historia. En un particular encuentro disputado con hinchada de ambos equipos, pero solo con fanáticos desde los 55 años hacia arriba.

¿Quién se quedará con la Supercopa?

Actualmente, el único campeón que jugará el torneo será la UC, quien es el máximo ganador igualado con el cacique con 4 títulos. Mientras que los piratas, acereros y limachinos, tienen la oportunidad de ganarla por primera vez en su historia.

