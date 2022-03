Juan Cristóbal Guarello analizó lo que el Superclásico 191 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, donde fue triunfo de los albos por 4-1 y así extendió a 21 años el invicto en Macul.

En el comentario del periodista detacó lo siguiente. “El partido duró 9 minutos, hasta la apertura de la cuenta de Colo Colo. De ahí la U sintió tan intensamente el golpe, que Colo Colo metió tres goles en 15 minutos. Luego tuvo el penal perdido por Palacios y la verdad es que la U en ofensiva generó cosas".

El comunicador continuó. "Especialmente porque en la marca, sobre todo por el lado de Falcón y Opazo, Colo Colo no anduvo bien, pero Colo Colo en ofensiva generó el doble. O sea, si el primer tiempo terminaba 5-1 no era una rareza y hubiese sido completamente coherente con lo que ocurrió en la cancha”.

Guarello se refirió al segundo tiempo, donde la U y Colo Colo realizaron modificaciones. “Luego en la segunda etapa, que la U se jugó, entró Jeisson Vargas, sacaron a Brun, metieron a Gallegos".

También, en la contra Colo Colo no solo metió el cuarto, si no que si estaba más fino metía el quinto y sexto. Por ahí la entrada de Santos le quitó precisión a Colo Colo en los metros finales. Tuvo un buen tiro libre el venezolano, hay que reconocer, pero en la gestación y cómo se incorpora al juego deja muchas dudas. Insisto, si el cambio era Zavala y que no estaba ni en la banca, la contra de Colo Colo hubiera sido letal”, añadió.

En esa línea, es que para el comentarista, el equipo de Quinteros fue superior al de Escobar tanto en el juego como en lo mental. "Pero más allá de ese detalle (el de Zavala) futbolísticamente Colo Colo fue superior tanto en el juego como en la cabeza. La cabeza de la U duró 9 minutos, de ahí se quedó sin cabeza y se desesperó. Salvó Fernández y algún otro, perdió la capacidad de lucha y se vino abajo, pero también el planteamiento de la U le facilitó mucho las cosas a Colo Colo.

En aquello, es que Guarello destacó el partido de Álvaro Brun y Felipe Seymour en mediocampo. Además del trabajo de Ignacio Tapia, Bastián Tapia, Yonathan Andía y Marcelo Morales en defensa. “Dos volantes centrales lentos, uno de ellos Brun, de equipo chico uruguayo. Que nadie le puede negar sus ganas y garras, pero al final el juego lo sobrepasa y termina a las chuletas y el otro como Seymour, que viene de tres equipos consecutivos que es suplente y que ya no tiene el fuelle, ni el ida y vuelta para comandar un mediocampo de un equipo con pretensiones como Universidad de Chile”.

“Entonces ahí Colo Colo mete la presión, la recupera y aprovecha además que la U tiene un central de un equipo descendido en cancha, después la secretaría dijo otra cosa, como es Huachipato y otro central que es un juvenil total que tiene muy poca experiencia en primera división. Luego por la derecha un Andía que ganó el concurso ‘Yo soy igualito a Andía’ porque ya no es ese lateral de Calera que iba y venía. Y Morales que sigue estando muy verde y hoy la pasó mal Solari, pero convengamos que nunca lo ayudó mucho Osorio”, expresó el periodista.

Además, el panelista de Los Tenores comentó lo que ocurrió con Gabriel Suazo y Junior Fernandes por el sector izquierdo. “De la misma, que en el lado izquierdo de Colo Colo se desprendía Suazo y Junior no estaba. O sea, a Junior le faltaba solo abrir la puerta para que pasara. Suazo cada vez que se quiso ir tuvo campo libre, tenía zona despejada y por ahí llegó el primer gol, sin ir más lejos".

"Entonces las cosas se le facilitaron mucho a Colo Colo, que venía con dudas. Costa venía con dudas, Gil venía con dudas, Solari venía con dudas y el partido se les dio para ganar la confianza que no habían tenido. Muy buen trabajo de los dos volantes centrales de Colo Colo y bien Brayan Cortés cuando fue requerido”, amplió Guarello.

Además, también apuntó a Galíndez. “Qué curioso lo de Galíndez, después del primer gol se asustó y no embolsó una pelota. Le reconocemos que sacó muy bien ese tiro libre de Santos sobre el final, pero el partido ya estaba completamente definido, no cambiaba mucho la ecuación si hubiera entrado o no. Claro, el 5-1 siempre se ve peor que el 4-1, pero más allá de eso no hubiese cambiado mucho”.

Guarello cree que la victoria alba fue irrebatible. “Un triunfo contundente de Colo Colo, que no es precisamente la mejor versión del Colo Colo de Quinteros. La semana pasada vimos la Gualbertoneta contra Huachipato, aunque Quinteros diga ‘no, que tres errores nos llegaron tres veces’. Sí, pero en esa vez Colo Colo no llegó nunca. En esta ocasión, al contrario, Colo Colo llegó mucho. Tuvo una Lucero frontal, cabezazo en el palo, en fin, tuvo demasiadas”.

Finalmente se refirió a lo que viene para ambos elencos. “Lo que se tienen que plantear ahora, de lado y lado. Lo de Zavala me llama la atención y ya habrá tiempo para saber bien qué pasa ahí, pero lo otro en la U, la conformación del plantel y quiénes son los responsables porque por todos los tonos se dijo en los medios de comunicación que la U defensivamente estaba muy frágil".

"Tenía muy poco, incluso para los parámetros poco competitivos en primera división, la U tiene muy poco jugadores en defensa. Hoy día lo pagó carísimo, entre el dogmatismo e indolencias de los dirigentes y de la duda planteada, ¿quién toma las decisiones en Universidad de Chile?”, cerró.