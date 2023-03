Ex comentarista aún no procesa lo que vio del Superclásico: "Fue uno de los partidos más malos del campeonato"

¡Hey, amigo. Despierta! Sin duda, eso fue lo que dejó futbolísticamente el Superclásico del pasado domingo en el Estadio Monumental, solo bostezos y una larga siesta, donde la igualdad cero a cero se mantuvo de principio a fin y salvo alguna intención de Colo Colo, no pudo vulnerar la portería de Universidad de Chile que estuvo muy bien custodiada por Cristóbal Campos Véliz.

Un compromiso que no superó la alta expectativa que había en la previa y lo mucho que se habló los días antes, donde se esperaba que incluso, los azules terminasen la mala racha que ya se prolonga por 22 años y que seguirá aumentando. Nada de eso y a la pelotita no la hicieron brillar.

El ex comentarista de Radio Agricultura y CDF, Juan Carlos Villalta dialogó con Bolavip y a la consulta si este partido superó en lo malo al clásico de marzo de 2016, que también finalizó con un empate sin goles, se puede comparar con este, el periodista no tiene doble lectura. Este ha sido uno de los partidos más malos del torneo.

"Con el tiempo voy olvidando algunas cosas, pero este me parece uno de los partidos más malos, no solo como clásico, si no uno de los más malos del campeonato. Hace rato los clásicos no vienen dando la dimensión futbolística acorde al partido", enfatizó el comunicador.

Finalmente y a la interrogante si la Universidad de Chile dejó pasar una extraordinaria ocasión de romper la historia, Villalta no dudó y manifestó que los azules nunca estuvieron ni cerca de imponerse a su rival.

ver también Ex árbitro pide sanciones para Colo Colo tras los sucesos en el Monumental

"Nunca estuvo a punto de ganar la U. Dentro de la mediocridad, Colo Colo tuvo más oportunidades, de eso no hay duda aunque no tanto más acorde a un dueño de casa. Trabajó más el arquero de la U que de Colo Colo. La U nunca estuvo cerca de la posibilidad de ganar el partido", concluyó el Caco.