Ex compañeros en la zaga de Colo Colo parecieran ser claves en la antesala del Superclásico entre los albos y Universidad de Chile.

No se puede escapar ningún solo detalle porque un error puede costar la derrota y en la previa del Superclásico también se analizan esos detalles. Colo Colo y Universidad de Chile ya comienzan su semana más importante del año en la víspera del partido número 193 entre ambos clubes.

Bolavip Chile conversó con el periodista Juan Carlos Villalta quien tuvo conceptos en la antesala de este importante encuentro deportivo. El comunicador sostuvo que es difícil enmarcar a uno con el rótulo de favorito.

"No se pueden sacar deducciones tan claras y absolutas en un clásico y como dice la palabra es un clásico que tiene brillo propio. Pero mirando uno y otro equipo diría que son fuerzas futbolísiticas parejas", argumentó Villalta.

"Uno es más armado como es la U, más estable con la formación y otro haciendo equipo con resultado favorable en la última fecha, asi es que creo que es un partido de difícil pronóstico", recalcó el ex comentarista de Radio Agricultura.

Consultado sobre el factor Matías Zaldivia en los azules, Villalta puso la pelota al piso y manifestó que bajo ningún aspecto es un jugador tan determinante como se ha mencionado y es más, expone en demasía a la retaguardia universitaria.

"Fuerza parejas", dijo Caco Villalta en la víspera del Superclásico (Agencia uno)

"A mi Zaldivia nunca me ha entusiasmado ni en Colo Colo, ni en la Chile o si jugara en Palestino, Magallanes o Audax Italiano. Yo lo encuentro un jugador regular, no me parece un jugador destacado, una pieza que le falte a Colo Colo o que se haya tanto desmoronado con su partida o que Universidad de Chile haya ganado en lo defensivo con él, incluso es un equipo peligroso a la tendencia brusca", puntualizó.

¿Y Maximiliano Falcón? Villalta también señaló que no lo vuelve loco, pero que tiene más argumentos y respuestas para determinados momentos del duelo. "Yo tengo la misma impresión pero más acentuada respecto del rendimiento de Falcón con Zaldivia. Falcón impone presencia, se traslada más, se mueve más, va más al mediocampo y está en posiciones diferentes que Zaldivia, pero los dos son jugadores muy bruscos y a mi tampoco me llama la atención en lo futbolístico. Lo que ocurre es que Falcón se impone por presencia", cerró el comunicador.