Pese a que Colo Colo sacó una ventaja importante en la parte más alta de la tabla, el Campeonato Nacional está al rojo vivo sobre todo en la parte de abajo, donde son varios los equipos complicados con el descenso.

¿Cómo se jugará la apasionante fecha 22? Todo comienza este jueves cuando Universidad Católica reciba a O'Higgins a las 20:15 en San Carlos de Apoquindo.

Universidad de Chile lo hará le sábado a las 15:45 cuando viajen hasta la región del Maule para enfrentar a Curicó Unido en el estadio La Granja.

Por último, Colo Colo se enfrentará a Palestino a las 17;30 en el estadio Monumental, donde se espera un buen partido considerando el repunte que ha tenido el cuadro tricolor dirigido por el argentino Gustavo Costas.

Universidad Católica y O'Higgins le dan el puntapié inicial a la Fecha 22 (Agencia Uno)

Programación fecha 22 del Campeonato Nacional

Jueves 11 de agosto:

Universidad Católica vs O’Higgins, 20:15 horas, estadio San Carlos de Apoquindo.

Viernes 12 de agosto:

Coquimbo Unido vs Cobresal, 20:30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 13 de agosto:

Audax Italiano vs Everton, 13:15 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Curicó Unido vs Universidad de Chile, 15:45 horas, estadio La Granja.

Unión La Calera vs Deportes Antofagasta, 20:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Domingo 14 de agosto:

Deportes La Serena vs Huachipato, 15:00 horas, estadio La Portada.

Colo Colo vs Palestino, 17:30 horas, estadio Monumental.

Ñublense vs Unión Española, 20:00 horas, estadio Nelson Oyarzún.