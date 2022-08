Si Universidad de Chile presentaba problemas en lo deportivo, ahora en lo dirigencial sigue sumando complicaciones. Durante esta mañana, se confirmó que Mauricio Etcheverry es el nuevo asesor de Azul Azul, noticia que fue mal tomada por los fanáticos azules en las diversas redes sociales.

¿Por qué se preguntarán ustedes? Y es que Etcheverry es el ex mano derecha de Sergio Jadue cuando este fue presidente de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) y con el que todavía mantendría comunicación. Además, fue ex presidente de Deportes La Serena y sufrió cargos por no haber justificado una cifra de los $117 millones en viáticos y otros retiros, por la cual fue absuelto hace unos años.

Fernando Agustín Tapia, panelista de Pauta de Juego, utilizó el programa radial para desatar su furia por la decisión tomada por Michael Clark y compañia.

"Es insólita, es increíble. Yo creo que a esta altura Azul Azul o el grupo Sartor que es la que administra en estos momentos la concesionaria ha perdido toda vergüenza", comenzó diciendo.

Agregando que "esta altura uno ya no siente rabia, más bien cierta tristeza, porque da cuenta que pese a todo lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado para transparentar las cosas que se han hecho mal en el fútbol chileno hace ya siete u ocho años, permanecen. Hay una amenaza y señales de que la corrupción ha llegado con toda fuerza en el fútbol chileno y veo un medio en general que no está muy alarmado de esto y eso es lo que más me provoca preocupación".

Etcheverry ocupará un cargo en Azul Azul | Foto: Archivo

"Yo quiero esperar y quiero creer que Azul Azul va a revertir esto, porque si es así Sartor se está vinculando con el asesor directo del dirigente más corrupto de la historia del fútbol chileno ¿Cuál es la señal que quieren darnos?", complementó el comunicador.

ver también Azul Azul habría contratado a la mano derecha de Jadue y genera el malestar en los hinchas

"Si Azul Azul efectivamente contrata a Mauricio Etcheverry como asesor, quiero decir que Michael Clark queda inmediatamente inhabilitado éticamente para ser presidente de Universidad de Chile, la institución que lleva el nombre de la casa de estudios", cerró tajantemente Tapia.