Gustavo Lorenzetti vive hoy por hoy, quizás, uno de los últimos momentos en el fútbol profesional con una carrera que estuvo marcada por su paso por Universidad de Chile en donde logró campeonatos nacionales y la anhelada Copa Sudamericana con un plantel plagado de estrellas.

El volante argentino conversó con Las Últimas Noticias y recordó lo que fue su salida del conjunto azul y qué fue lo que provocó que dejara al equipo con el que había cosechado tantas alegrías en tan poco tiempo.

Lorenzetti jugó esta temporada en Iquique. | Foto: Agencia UNO

“Yo necesitaba un momento de tranquilidad. Primero por lo que genera la U en el día a día. Es muy intenso lo que se vive en el club. Necesitaba después de eso bajar un cambio”, dijo en primera instancia.

Lorenzetti confesó que sufre con la U: “Lógico que uno siempre quiere que le vaya bien a la U. Le tengo un cariño enorme y por su gente. La gente de la U siempre fue extremadamente cariñosa conmigo. Entonces no quiero que esa gente sufra. Ojalá que el club pronto se ordene y pueda salir adelante”.

ver también Palma propone como DT de la U a una gloria azul que ganó la Libertadores

Sobre su estadía en el país, sorprendido dijo que no se imaginó estar tantos años acá: “Nunca, pero feliz. Cuando pasé de Coquimbo a la U de Conce supe que no iba a volver a Argentina. Por eso quiero ver qué pasa con mi futuro. Si no, me quedo feliz en Argentina, con mi familia, amigos”, remató.