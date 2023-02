Hijo de Javier Margas tilda de yeta a su papá y lo echa al agua: "Me fue a ver dos veces, en una me expulsaron y en la otra me fracturé"

Luis Miguel Margas es un nombre que aún no tiene repercusión en el fútbol chileno, pero bien podría tenerlo el jugador que hoy por hoy está en la categoría Sub 17 de Santiago Wanderers de Valparaíso.

El apellido no es nuevo en el fútbol chileno, ya que ‘Luismi’ es hijo de Javier Margas, histórico central de Colo Colo que tocó la gloria con el Cacique alcanzando la Copa Libertadores de América en 1991.

El jugador habló con Las Últimas Noticias en un tono distendido y contó lo que ha sido, en parte, su travesía para transformarse en jugador profesional pese a la corta edad que ostenta.

Margas, con Colo Colo, tocó la gloria en 1991. | Foto: Archivo

“A los 23 años me probé en Wanderers y quedé. Estuve un año y me salí porque había quedado cabreado de tanto viaje. Eso fue como en la Sub 14 y luego vino la pandemia y el 2021 volvimos a entrenar”, dijo.

Entre risas, contó que su papá, Javier, no es precisamente un amuleto de buena suerte: “Jajajá, imagínese que el año pasado me fue a ver dos veces, en una me expulsaron y en la otra me fracturé, así es que es un poco yeta”, dijo entre risas Luis Miguel, quien busca hacerse un lugar en el fútbol profesional.

El canterano caturro está consciente de quién fue su papá: “Yo sé quién fue mi padre. Él siempre dijo que nunca fue el mejor, pero que todo esfuerzo trae su recompensa. Fue campeón de América, jugó un Mundial, hizo una tremenda carrera, llegó a Inglaterra. Vi sus videos y era un central rústico, jajajá”.

En el cierre, aseguró que espera “cumplir mis primeras metas este año, afirmarme en la categoría, que no es menor, con tres años de diferencia, y agarrar minutaje”, además de confesar que tiene a Virgil Van Dijk como referente en el puesto.