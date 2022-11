La incesante búsqueda de Universidad de Chile por contar con un nuevo directo técnico para el 2023 está al rojo vivo y ahora fue el turno de un histórico ex jugador de la U quien sacó la voz y aseguró que, pese a algunas rencillas del pasado, no cerraría las puertas a dirigir a los azules.

Universidad de Chile aún no ha cerrado al nuevo técnico de los azules que se hará cargo del equipo para la temporada 2023, en donde la U solo tendrá competencia local ya que no clasificó a ninguna de las copas internacionales.

Uno que sacó la voz ante la falta de técnico en la U fue Ronald Fuentes, quien en conversación con Las Últimas Noticias no escondió su deseo de dirigir a los azules pese a algunas rencillas que ocurrieron en el pasado.

“Desde que salí como gerente no había tenido la opción como ahora. No sé si tuve opción como ahora. No sé si tuve opciones concretas, pero me llamaron para saber si estaba dispuesto a tomar el equipo y les dije que sí”, reveló el ex jugador azul.

Fuentes reveló que casi toma el buque de la U antes del segundo paso de Miranda. | Foto: Agencia UNO

Fuentes cuenta que estuvo cerca de dirigir este año a la U: “Después pasaron cosas que no vale la pena comentar. Al final determinaron que Sebastián Miranda se hiciera cargo del equipo. En una primera instancia, cuando me llamaron y lo conversé con el cuerpo técnico, habíamos comenzado a trabajar para el partido con Palestino. Pensé que podía ocurrir, pero en la noche nos dimos cuenta de que no se iba a dar la chance de dirigir a la U”.

“Claro que me gustaría porque es un club donde estuve muchos años. He pasado gran parte de mi vida en la U. Hay un vínculo y cariño hacia el club, pero tampoco vivo de la U porque tengo que trabajar y, si no es la U, será en otro club”, complementó.

En el cierre, Fuentes avisó que ahora que el Campeonato Nacional 2022 ya finalizó, verá qué opciones hay en el mercado para dirigir: “Ahora que terminó el torneo veremos si tenemos la opción de poder dirigir”, remató.