La compleja y dramática situación que se está viviendo en estos días en Chillán debido a los incendios de alta magnitud, han mantenido en cierta duda lo que podría ser el duelo que enfrentará a Colo Colo y Ñublense de Chillán el próximo lunes, en la que hoy por hoy para toda la gente del sur de nuestro país la prioridad está en poder salir adelante de esta catástrofe.

Ante toda esta situación, el entrenador del conjunto de los ‘Diablos Rojos’, Jaime García conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la posibilidad de que el duelo ante los ‘Albos’ se pueda suspender, en la que dejó en claro que él nunca pidió la postergación de este partido, como se ha mencionado durante esta jornada.

“Yo en ningún momento he dicho (que se suspenda), lo que dije fue de una forma muy personal, primero está todo el dolor de lo que está pasando, se están quemando bosques y se están quemando casas, la gente, la familia y toda su vida puesta en su casa, entonces nosotros en estos momentos estamos pensando en la gente, estamos pensando en lo que está pasando”, partió señalando García

Ahondando en lo que es la situación que se vive en Chillán, el director técnico detalló en que como institución están muy preocupados por todo lo que ha sucedido en la ciudad, en donde han intentado en ayudar lo más posible y narró lo que se está viviendo desde el sur de nuestro país en estos instantes.

García aclara que nunca pidió aplazar el duelo ante Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Nosotros hemos tratado con el plantel generar lo que ha sido reciproco con la gente, la empatía, más que nada acá está realmente complicado. Imagínate, acá son las siete de la tarde, no se ve, está todo oscuro con el tema de la nube negra, está cubriendo todo Chillán”, señaló a Bolavip.

Volviendo a lo que es la situación de disputar el encuentro, el DT volvió a recalcar en que él no pidió la suspensión del compromiso y que, si tienen que ir a enfrentar el partido ante Colo Colo lo harán sin problemas, aunque para el equipo hoy el único foco que tienen es en poder ayudar a la gente de Chillán.

“Si el partido se tiene que jugar, se tendrá que jugar, pero ahora yo estoy enfocado en lo que está pasando acá en Chillán. Yo jamás he dicho que no se juegue, yo hablé en forma personal, pero es lo que corresponde. Yo estoy preocupado de la gente, llevó cinco años acá y estoy preocupado del hincha, del jugador, de bomberos y todo, hemos tratado con el plantel de estar en todas”.

“Yo no soy quien para decir que no se juegue, cada uno ve lo que está pasando, cada tiene que hacerse cargo de sus palabras, yo hablé de una forma súper personal, que para mí ya el partido pasa a segundo plano. Si jugamos, vamos y jugamos, pero en primer plano está esto, lo que está pasando. Si se tiene que jugar, le damos, no tendremos ningún problema, es decisión de la ANFP, no mía”, replicó el DT.

Finalmente, García tuvo palabras para lo que fueron las declaraciones de Gustavo Quinteros durante esta jornada, tras cuadrarse con la situación que se vive en Chillán y, además, el DT salió a aclarar lo que pasó en la ocasión donde Ñublense y Colo Colo se debieron enfrentar de igual forma, a pesar de la gran cantidad de jugadores contagiados de COVID-19 por parte de los ‘Albos’.

“Él ve lo que está pasando, es obvio, si el partido como él dijo, si se tendrá que jugar, se jugará o si se suspende, se suspende. Yo jamás pediré algo que no está en mis manos, es algo que está en la mesa, es algo tangible. La otra vez se jugó cuando fue lo del COVID y se jugó por lo que lo pusieron, nosotros tuvimos que jugar y acatamos ordenes, nosotros tenemos que acatar. Si se tiene que jugar, no hay ningún problema”, cerró.