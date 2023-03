El entrenador de los Diablos Rojos no se guardó nada ante el mal estado de la cancha del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El actual subcampeón del fútbol chileno, Ñublense, no vive un buen presente en el Campeonato Nacional ya que acumula tres partidos consecutivos sin ganar con una derrota y dos empates. Los chillanejos poseen ocho unidades en sus primeros cinco partidos disputados.

Los Diablos Rojos tienen ya en la mira la Copa Libertadores, torneo en donde debutarán en la fase de grupos como Chile 2. Por ello, el entrenador Jaime García habló en conferencia de prensa sobre el estado de la cancha del Estadio Nelson Oyarzún, algo que lo tiene muy molesto:

"Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables. Yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco, a lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tenerla en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados”, expresó el entrenador nacional.

Ñublense solo ha jugado en Chillán el partido ante Magallanes por la fecha 2 del Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

Además, agregó con total sinceridad que está cerca de finalizar su proceso en Ñublense: "Uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está".

"Hay que terminar bien el año, lo haré por respeto al club y a la personas que están a cargo, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir 'ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar'", finalizó el entrenador.

García llegó a Ñublense en 2019, y consiguió en 2020 el título de la Primera B, así como una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras finalizar segundo en el Campeonato Nacional 2022.