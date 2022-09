El ex volante creativo de Colo Colo y la Selección Chilena, Jorge Valdivia, se refirió a las palabras de Jorge Sampaoli en Radio ADN donde dijo que quería contar con él y el Mago aseguró que el acercamiento fue real, pero no hubo un ofrecimiento por parte de la dirigencia de Azul Azul.

En el día de ayer, Jorge Sampaoli volvió hablar con medios chilenos y lo hizo con Los Tenores de Radio ADN donde soltó una verdadera bomba diciendo que, en su minuto, pensó en Jorge Valdivia como un refuerzo de Universidad de Chile.

El Mago, más que identificado con Colo Colo y de larga trayectoria en el Cacique, estuvo en los planes del entrenador de Casilda para llegar a la U cuando jugaba en Palmeiras, pero nunca pasó de un anhelo y en eso quedó.

Valdivia fue consultado por el panel del programa ESPN F360 sobre el interés, el cual no esquivó y aseguró que fue real, pero nunca pasó de eso y no hubo ni acercamientos con la dirigencia o llamados para tentarlo.

Valdivia reconoció el interés de Sampaoli por él para llegar a la U. | Foto: Agencia UNO

“Yo estaba en Brasil y sí, después me junté con Sampaoli y ahí él me dice que le hubiese gustado mucho que yo llegara a la U en ese minuto. Si me preguntas si un dirigente o un director deportivo de la U me llamó, no, no pasó. Pero sí el interés de él fue concreto”, aseguró.

El formado en Colo Colo aclara que, de igual manera, no era algo fácil que se diera: “Yo estaba muy bien en Brasil, a pesar de que en ese minuto cuando él muestra ese interés venía saliendo de una lesión, pero estaba muy bien en Palmeiras, pero era difícil”.

¿Hubiese firmado o no hubiese firmado? Valdivia aclara: “No sé la verdad, tienes que estar ahí. Son decisiones que uno toma con los papeles en la mesa y no se dio en esa oportunidad”, remató con una gambeta el ex 10 de la Selección Chilena.