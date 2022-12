El periodista cuestionó la suma de extranjeros en ambos clubes y no se respaldan en los jugadores formados en sus instituciones.

Juan Cristóbal Guarello criticó el actuar que han tenido, particularmente, Colo Colo y Universidad Católica a la hora de contratar jugadores. El periodista aseguró en Deportes en Agricultura, estar inquieto sobre la política que ocupan ambos clubes a la hora de traer futbolistas del extranjero y no darle cabida a los formado en casa.

"Me preocupa la política de incorporaciones de Colo Colo y Católica. Primero, por ir a buscar todo afuera ¿para qué estás formando jugadores siete años? Ya, no están para el primer equipo, pero entonces mándalos a préstamo y ten una política de desarrollo", comenzó diciendo.

"O sea, 'este jugador no lo vamos a usar, pero el 2024 lo necesito. Por lo tanto, este jugador se va acá, otro allá y este lo vamos a prestar acá'. En Colo Colo no veo nada de eso y en Católica tampoco", agregó.

Y puso en la mesa el tema de Alexander Aravena en la UC. "En Católica, lo de Aravena fue un cueazo'. Lo habían desechado y resulta que hizo un campañón y tuvieron que traerlo de vuelta, porque si fuera por la política inicial de Católica, Aravena no volvía más. Entonces veo malas políticas globales en los clubes", complementó.

El periodista puso como ejemplo a ambos jugadores en el análisis | Fotos: Agencia UNO

En esa línea, continuó justicando y puso de ejemplo el pasado Mundial de Qatar y en que para él se vieron varias promesas que le cargaron responsabilidad en encuentros decisivos.

"'Falta un jugador. 'Ah, vamos a comprar'. Entonces ¿Para qué estás formando? 'No es que no está para jugar en este nivel'. ¿Perdón? ¿Vieron la cantidad de juveniles que mandaban a los leones en el mundial? Yo no pido, como hizo el técnico de Australia, que puso a un jugador con seis partidos en primera división en un partido de octavos de final"

Por último, Guarello añadió que "lo que pido es que si tienes un lateral como Jeyson Rojas, por lo menos cree en él, ¿si cuántos años lo lleva formando? Y por último, si no te sirve, mándalo a jugar a otro lado, pero si lo vamos a tener estacionado para que pierda todas habilidades competitivas...", cerró.