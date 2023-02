Durante el último mercado de fichajes diversos jugadores jóvenes del fútbol chileno cambiaron de destino, tema que fue comentado en el programa Todos Somos Técnicos, el cual se emite en el canal TNT Sports, ya que muchos de estos cambios fueron abordados con cierta polémica por parte de Manuel de Tezanos, conductor del espacio de fútbol.

En un momento del programa el periodista Manuel de Tezanos abordó este tema con varios ejemplos como el de Joan Cruz, quien ya no forma parte de Colo Colo. "Qué buena idea irse sin jugar.... (queda en silencio)", declaró De Tezanos sobre la salida del joven jugador chileno que podría marcharse a la filial del Real Oviedo, equipo que milita en la Cuarta División de España.

Cabe destacar que Joan Cruz, quien también formó parte de la Selección Chilena Sub 20 que quedó eliminada en primera ronda del Sudamericano Sub 20 2023 de Colombia, ya no forma parte del plantel de los Albos, pero su contratación en España todavía no está confirmada.

Joan Cruz dejó Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Respecto al mismo tema, Manuel de Tezanos también habló sobre la decisión de Clemente Montes, ex jugador de la Universidad Católica, de marcharse al Celta de Vigo B, equipo filial que juega en la Tercera División española. "Me parece insólito que Clemente Montes se haya ido a un equipo experimental, ya que aquí era un jugador que rotaba y que incluso jugaba de titular el año pasado, pero así es nuestro fútbol chileno", mencionó de Tezanos.

"Yo no sé quién asesora a nuestros juveniles. Para mí son delirios de grandeza, está bien, pueden tener muchas condiciones, pero, ¿No se creerán mejores de lo que son?", momento en el que De Tezanos planteó el tema como debate al panel del programa de TNT Sports.