El periodista Marco Sotomayor empezó a vivir el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile junto a Bolavip Chile, donde asegura que el Cacique es favorito por un contexto histórico, más no por presente de juego.

Marco Sotomayor pone signo de pregunta a U de Chile en el Superclásico: "Colo Colo es favorito no por presente, por la historia que arrastra"

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina y ambos equipos se volverán a ver las caras este domingo en el Estadio Monumental en un compromiso que promete sacar chispas.

Como no pasaba hace varios años, la previa del partido más importante del fútbol chileno está marcada por lo equiparado que llegan ambos equipos y así lo hizo sentir Marco Sotomayor, reconocido periodista, en diálogo con Bolavip Chile: “Hay factores a considerar que son difícilmente cuantificables, o sea, de jugar a jugar, Colo Colo y Universidad de Chile actualmente son fuerzas parejas en este preciso instante”.

Sotomayor pone al Cacique como favorito. | Foto: Agencia UNO

“La U ha tenido un cambio importante con Pellegrino y una evolución más allá de algún tropiezo, en donde uno ve que se está formando el modelo 2023 mucho más confiable y jerárquicamente superior al de años anteriores”, dijo sobre los azules.

En la otra vereda, Sotomayor complementa diciendo que “Colo Colo ha tenido un comienzo dudoso, más allá de que se hayan integrado jugadores. A día de hoy, no logra cuajar el técnico una propuesta más sólida, están despotenciados con la partida de sus dos laterales que no ha podido reemplazar, pero en paralelo entran a jugar otros factores que tiene que ver con el corte subjetivo; ¿Qué le pasa a la U de Chile cuando llega al Monumental? Hay como un microclima donde no pueden ganar ni en sus mejores años”.

ver también Rivarola anula mufas y lanza osada predicción para el Superclásico

“Yo veo a un Pellegrino que es un técnico que, al parecer, transmite mucha seguridad, tiene habilidades blandas para manejar situaciones extra futbolísticas. Ahí la U puede tener un soporte también en el discurso y en el manejo del grupo. Yo le asigno favoritismo a Colo Colo, pero no por el presente, sino que por la historia que arrastra y cómo puede afectar a los jugadores de la U”, remató en el cierre.