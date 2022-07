Hace un par de semanas, Mauricio Pinilla dijo que se vendría un auténtico bombazo mediático en Universidad de Chile, en donde si bien no dio nombres, todo apuntaba al esperado regreso de Marcelo Díaz desde Libertad al conjunto azul.

En el día de hoy, fue el turno de Francisco Sagredo, periodista y conductor del programa Deportes en Agricultura, quien soltó una verdadera bomba respecto a la frustrada llegada del ex jugador azul que contaba con la aprobación de Diego López para vestirse con la U en el pecho nuevamente.

“A Marcelo Díaz lo quería el técnico, el gerente técnico interino, gente del grupo Sartor, pero igual que no llegó a la U y no llegó porque Clark (Michael) dijo ‘aquí el presidente soy yo, yo no lo quiero y no llega’, me soplaron”, reveló.

Díaz quiso llegar a la U, pero no se concretó. | Foto: Agencia UNO

Tras la bomba, Sagredo le preguntó a su compañero en funciones, Cristián Caamaño, si la cosa era tan así y el comunicador no dudó: “Lo que pasa es que hoy él (Clark) hace y deshace, ni siquiera Carlos Heller se atrevió a tanto”.

“A mí me contaron cómo llegó Parra el día sábado. Apretaron al gerente deportivo para que se tomara la decisión de que llegara Martín Parra. Si están con estas situaciones, resolviendo de acuerdo a intereses personales, gustos o lo que decida el presidente, se explican muchas cosas en la U. Así como no quiso a Marcelo Díaz, impuso el nombre de Martín Parra y van a seguir sucediendo cosas. Esta semana podríamos tirar una bomba”, remató Caamaño.

Lo concreto es que Marcelo Díaz no llegó a Universidad de Chile y, por ahora, continuará su carrera en Libertad de Paraguay hasta que expire su contrato. Independiente de eso, se destapó una olla en la U en una semana clave donde deben quedarse con el Superclásico.