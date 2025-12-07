Colo Colo volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol femenino chileno luego de quedarse con el tan ansiado título del Campeonato Nacional 2025.

En una final marcada por la intensidad y las grandes expectativas, las Albas derrotaron por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida, escenario que reunió a miles de fanáticos.

En las tribunas, el público del conjunto Popular se hizo sentir con fuerza, mientras que la presencia de hinchas de la U fue menor de lo esperado considerando la relevancia del partido, un detalle que no pasó inadvertido para las protagonistas.

Javiera Grez y su palo para la Universidad de Chile

A través de su cuenta de X (Ex Twitter), la delantera Javiera Grez salió a responderle a un hincha que manifestó que Leonas arruinarían el Centenario de del Cacique y lanzó una frase que encendió el debate post-título.

“(Los hinchas de la U) se quedaron en la casa creo, porque al estadio no fueron”, escribió la goleadora.

El comentario de Grez se viralizó de inmediato, provocando reacciones cruzadas entre fanáticos de ambos equipos y se sumó al ambiente caliente que dejó la final, reforzando la rivalidad que ha marcado los últimos años del fútbol femenino en Chile.

