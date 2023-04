El aburrido empate entre Universidad Católica y Colo Colo el sábado pasado fue analizado por Nicolás Peric, quien le pegó a la UC por no aprovechar el hombre de más y asegura que no hubo ni osadía ni carácter para ganar un clásico.

Nicolás Peric no perdona la farra de la UC ante Colo Colo con un hombre más: "No tuvieron la osadía ni el carácter para ganar un clásico"

Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron un clásico el sábado pasado que, en los primeros minutos, prometía ser bien jugado, pero con el pasar de los minutos y la expulsión de Leonardo Gil, se desvaneció completamente.

El conjunto cruzado, pese a estar con más de un tiempo en ventaja numérica, nunca fue realmente a buscar al Cacique y, salvo un remate de Alexander Aravena y una tapada de Brayan Cortés, no hubo mayores aproximaciones para ganar el partido.

Aburrido empate entre albos y cruzados en Santa Laura. | Foto: Photosport

“El primer tiempo algo se jugó, Colo Colo intentó, vimos dos esquemas que más que querer buscar una ventaja, era equilibrar lo que el otro podía hacerle y me quedé con ganas de ver a una UC más protagonista con la expulsión de Gil, haber tenido una osadía o un carácter que se requiere para ganar el partido y no hubo caso”, dijo Nicolás Peric en ESPN F Show criticando a los cruzados por no ir a buscar el triunfo.

Ex portero del fútbol chileno es enfático en señalar que “No lo vi, no aparecieron las figuras, el circuito de juego y me queda la sensación de que no lo jugaron con la intención de ganarlo ambos, sobre todo Colo Colo el segundo tiempo”, agregó el ex portero.

En el cierre, Peric fustiga a ambos equipos: “Que Católica tampoco te haya causado tanto problema porque, si bien te defendiste, hubo un equipo que no quiso atacarte y me quedo con la sensación de que el clásico, que es nuestro producto más exportable, es mediocre y mal jugado”, cerró.