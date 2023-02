Sigue rodando el balón en el fútbol chileno y los jugadores jóvenes comienzan a tener mayor protagonismo en el Campeonato Nacional, los cuales esperan ser en un futuro cercano una alternativa en la Selección Chilena, es por esto que todos los ojos de los millones de fanáticos del denominado "deporte rey" se van hacia ellos.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas acerca de las reales posibilidades que han tenido los canteranos de los diversos clubes en el plantel profesional, tal es el caso de Universidad de Chile con Mauricio Pellegrino al mando, de Colo Colo con Gustavo Quinteros y de la Universidad Católica con Ariel Holan.

¿Los DTs de los clubes grandes les han dado chances a los jóvenes en el primer equipo? | Foto: Agencia Uno

Dante Poli, panelista de Radio Futuro, tomó el micrófono del programa radial y lanzó una cruda reflexión acerca del presente que viven los jóvenes en el balompié nacional.

"Yo siempre he creído que hay que tratar bien a un jugador desde lo educado, desde lo directo y honesto, pero no sobreprotegerlo. Yo creo que en los equipos grandes esto es competencia, esto es alto rendimiento y si en algún momento queremos hacer el click, algunos van a tener que sufrir la consecuencia de eso", partió diciendo el ex panelista de ESPN Chile.

"Estamos en una etapa y en una transición de nuestro fútbol joven que ya definitivamente debemos dejar de verlos como niños y ser tan complacientes. La sociedad los intenta sobreproteger pero hay un momento que esto ya es fútbol de alta competencia, si tú llegas tienes que rendir y jugar bien", añadió el ex defensor central de Universidad Católica.

Por último, le mandó todos sus dardos hacia los jóvenes valores que salen de la cantera. "Yo creo que ya Quinteros, Holan y Pellegrino, los técnicos cuando vienen con ese respaldo tienen que hacerte jugar, no te tienen que formar, no te tienen que educar deportivamente, no te tienen que cerrar. No po compadre, tú ya tienes que venir preparado y los defectos de nuestro sistema no lo pueden pagar los DT que vienen a otra cosa"