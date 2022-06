Tensos momentos se viven en la Universidad de Chile en estas últimas horas, todo esto debido a la situación que aqueja al portero de la U Hernán Galíndez, quien según declaraciones de su representante Rodrigo Abadie, el Seleccionado Ecuatoriano y su familia no pueden tener una vida tranquila en Chile por el hostigamiento constante de la gente.

Ante esta problemática, un histórico de los Azules como lo es Patricio Mardones dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió al tema que se roba todas las miradas del ambiente de la U en estas horas.

“Yo creo que un jugador es importante que esté tranquilo en un equipo. Por las declaraciones que he visto de Galíndez y su representante lo dice así, es porque ha conversado con Galíndez”, fueron las primeras palabras de Mardones.

Ahondando en la problemática que tiene el Seleccionado de Ecuador, el ‘Pato’ deja en claro que Galíndez no se ha sentido cómodo en la U y que eso sin duda lo afecta para la prioridad que tiene el portero hoy en día, la cual es ir al Mundial con ‘La Tri’ y que por eso quiere partir.

Hernán Galíndez partiría de la U | Foto: U. de Chile

“Yo creo que él no se siente cómodo, no se si es normal, pero puede ser que las personas que lo trajeron a él no están en el club. Se le presentó los rumores de quejas sobre él de diferentes lugares y eso lo ha complicado. Se viene el mundial, quiere estar en Ecuador, no sé si siente tan cómodo en la U”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Mardones fue claro en señalar que esta situación de la cual comenta el representante de Galíndez es totalmente exagerada y que el club en la inmediatez debe ver la partida del arquero, ya que no se puede tener a un jugador que no quiera estar en la U.

“Es demasiado exagerado, yo creo que la decisión es simple, si hay un acuerdo y el club lo conversa con el representante y el jugador, se terminó nomás. Yo creo que lo más incómodo es tener una persona que no quiera estar, por muchas razones que diga. Eso lo debe estar evaluando el nuevo entrenador de la U”, cerró.