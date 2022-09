Universidad de Chile saltó a la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna con una actitud distinta a la de partidos anteriores y tuvo su premio, aunque con un poco de fortuna: dos autogoles fueron el premio para la U que lo buscó mucho más que los árabes y que, finalmente, le servirían para llevarse el partido por 2-1 y los tres puntos.

En el banco de los azules estuvo sentado Sebastián Miranda, quien tomó al equipo luego de la salida de Diego López y cosechó su tercer triunfo en cinco partidos con Universidad de Chile sumando el periodo anterior donde tomó al equipo tras la salida de Santiago Escobar.

La vuelta de los abrazos de Universidad de Chile se tomó el debate del panel de ESPN F90, donde Patricio Yáñez solo tuvo cosas buenas para decir del partido que tuvo a Miranda nuevamente sentado en el banco de la U.

La U se volvió a abrazar tras largas semanas en el torneo nacional. | Foto: Agencia UNO

“Yo creo que la U sí hizo un buen primer tiempo, mejoró, corrió mejor, jugó mejor, presionó, tuvo actitud y eso es producto del cambio de técnico”, alabó Yáñez en comparación a la era de Diego López en la U.

Yáñez reveló cuáles cree él que fueron las claves de Miranda para revivir a la U: “Hay cuestiones que ordenan un poco la mente, destraban esto de que ‘el mensaje no llega’. Este mensaje de Miranda yo me imagino -porque efectivamente no tuvo mucho tiempo de trabajo- va en lo psicológico, en agrandar, en puntualizar en lo que es la U, el equipo grande que es”.

El ex jugador, de igual manera, apuntó las fallas de Palestino: “La primera pelota que pierde Suárez no está con la presión, sale y entrega mal. Hubo muchos errores no forzados, para utilizar una frase como en el tenis. Pero lo aprovechó bien la U y eso es lo que tiene que hacer un equipo, pero no fue un Palestino fino de otras jornadas”, remató.