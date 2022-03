El histórico ex jugador de La Roja tuvo palabras para el mal momento de la UC, el cual cree que es inconcebible que no rematen al arco y que el conjunto dirigido por Cristián Paulucci está en una "caída libre".

Universidad Católica acumuló el fin de semana pasado su cuarta derrota de manera consecutiva, tras caer por 2-1 frente a O’Higgins en calidad de visitante, compromiso válido por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2022.

Los cruzados habían iniciado de la mejor manera posible su lucha por el Penta campeonato, ganando los tres primeros partidos sin mayores sobresaltos. Tras eso, vinieron las derrotas ante Cobresal, Palestino, Everton y O’Higgins que dejaron a la UC a 7 puntos del líder del torneo: Cobresal.

Patricio Yáñez, histórico ex jugador del fútbol chileno y ahora comentarista en ESPN, se refirió en la cadena televisiva al mal partido de la UC diciendo que “Muy bien O’Higgins, pero un equipo con los jugadores que tiene Católica que no remate una, que no tenga una…”.

“Es Católica, eso te demuestra que, más allá de lo bien de O’Higgins, Católica no está bien y no estamos descubriendo nada nuevo, pero Católica sigue en esa caída libre”, complementó un catastrófico Yáñez.

Luka Tudor, quien también estaba en el panel de ESPN, le refutó la idea a Yáñez diciendo que “caída libre” era un poco exagerado, a lo que Yáñez respondió: “¿Para el nivel de Católica, tetracampeón del fútbol chileno?”.

Lo concreto es que la UC no pasa por un buen momento, pero tendrá la próxima semana una oportunidad de oro para volver a los triunfos y reencontrarse con sus hinchas, ya que deberán recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del clásico universitario.